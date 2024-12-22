Экономика РФ теряет 4 млн трудовых дней в год из-за депрессивных состояний работников

Как сообщалось ранее в газете Financial Times, рост количества депрессивных расстройств в мире достигает масштабов эпидемии, что представляет угрозу для рынка труда и обходится мировой экономике в $1 трлн ежегодно. Из-за «депрессии или тревоги» ежегодно в мире пропускается около 12 млрд трудовых дней.
«Исследования, проведенные в том числе Президентской академией, показывают, что в результате депрессивных состояний в различных отраслях теряется от 6% до 14% рабочего времени. Если экстраполировать эти данные на активное рабочее население России, это может привести к оценкам в пределах миллионов потерянных дней — ориентировочно 3−4 млн дней в год», — сказала Иваненко.
По ее словам, проблемы депрессивных расстройств и тревожных состояний в России становятся все более актуальными, их влияние на экономику только углубляется. «Свежие данные свидетельствуют о нарастании этой проблемы за последние несколько лет. Помимо проявлений собственно депрессии, снижаются показатели удовлетворенности жизнью и увеличиваются случаи профессионального выгорания, что приводит к еще большему оттоку кадров, особенно в сферах, требующих эмоционального интеллекта и предполагающих большие объемы социальных контактов», — пояснила эксперт.
Иваненко отметила, что для оптимизации ситуации важно развивать программы по предупреждению психических расстройств на рабочем месте, включая обучение менеджеров, внедрение практик психоэмоциональной поддержки и создание культуры открытости для обсуждения психического здоровья. «Эффективная работа в этой области требует комплексного подхода, включая сотрудничество с государственными структурами, работодателями и обществом в целом», — подытожила она.