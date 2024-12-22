Экономика РФ теряет 4 млн трудовых дней в год из-за депрессивных состояний работников

По ее словам, проблемы депрессивных расстройств и тревожных состояний в России становятся все более актуальными, их влияние на экономику только углубляется. «Свежие данные свидетельствуют о нарастании этой проблемы за последние несколько лет. Помимо проявлений собственно депрессии, снижаются показатели удовлетворенности жизнью и увеличиваются случаи профессионального выгорания, что приводит к еще большему оттоку кадров, особенно в сферах, требующих эмоционального интеллекта и предполагающих большие объемы социальных контактов», — пояснила эксперт.