Аналитик объяснила причины роста инфляции в России

«Сказать, что инфляция — это норма, так нельзя, но в каждой стране мира данные процессы имеют место быть. Поэтому рост цен на разные товары, работы и услуги будет всегда, если спрос на них растет», — отметила эксперт.
Она напомнила, что в России в настоящее время проводится жесткая денежно-кредитная политика, которая должна снизить рост инфляции. Важным моментом со стороны государства будет соответствие денежной массы, объемов товаров, работ и услуг, а также уровня цен.
«В настоящее время рост цен происходит из-за высокого спроса на различные товары, работы и услуги, а также из-за растущей денежной массы. Стоит отметить, что в реалиях резкого роста спроса происходит снижение предложения по отдельным группам товаров, работ и услуг», — сказала Юлия Коваленко.
По ее словам, несмотря на высокую ключевую ставку, объем выдачи кредитных продуктов остается высоким, причем как для физических, так и для юридических лиц.
Говоря о решении проблемы инфляции, экономист предложила в первую очередь сократить объемы выдачи кредитных продуктов, утвердить нормативными актами максимально возможные цены на некоторые товары.
Также она подчеркнула важность регулировки цен со стороны антимонопольной службы, так как некоторые производители искусственно могут поднимать стоимость различных товаров, работ и услуг.
«В целом проблема инфляции обычный экономический процесс, который может есть во всех странах, самым важным в условиях инфляции будет ее контроль и недопущения резкого роста», — заключила Юлия Коваленко.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».