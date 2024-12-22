Аналитик объяснила причины роста инфляции в России

Появилось мнение, что высокая инфляция становится новой нормой для россиян. Но так ли это? О том, почему растет инфляция в России и как с ней бороться, рассказала Финансам Mail Юлия Коваленко, к.э.н., доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления г. Москвы РЭУ им. Плеханова.