Перечислены регионы, в которых ветеранам платят больше всего

Она напомнила, что по действующему законодательству звание «Ветеран труда» может быть присвоено на федеральном уровне, исходя из критериев общего трудового стажа, или на региональном уровне, например, «Ветеран труда Челябинской области» — по критерию трудовой деятельности в рамках одного региона.
По словам эксперта, к регионам с наибольшим установленным размером ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) относятся Калининградская (2152 ₽), Псковская (1556 ₽), Самарская (до 1557 — в зависимости от категории), Вологодская (1500 ₽), Курганская (1500 ₽) области и Чувашская республика (1513 ₽).
В регионах, где установлено присвоение звания «Ветерана труда субъекта РФ» ЕДВ могут отличаться. Например, в Тульской области ЕДВ Ветеранам труда — 1141,37 ₽, а Ветеранам труда Тульской области — 2295 ₽, в Челябинской области ЕДВ Ветеранам труда — 1451 ₽, а Ветеранам труда Челябинской области — 1239 ₽
«Важно отметить, что региональное звание ветерана труда действует только на территории региона, где оно было присвоено, и теряется при переезде в другой регион. Однако, например, в Мурманской области предусмотрено единовременное пособие для Ветеранов труда Мурманской области при переезде на постоянное место жительства за пределы региона в размере 17208,69 ₽ (на 2024 год)», — указала Светлана Мусиенко.
Помимо этого, ветеранам труда предоставляется перечень льгот и компенсаций — например, количество бесплатных поездок на общественном транспорте, доля оплаты услуг ЖКХ и телефонной связи, средства на закупку лекарств, санаторно-курортное лечение
В свою очередь, ветеран труда может либо воспользоваться предоставляемыми льготами, либо получить денежную компенсацию при отказе от льгот. Размеры компенсаций так же установлены для каждого региона, заключила эксперт.
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