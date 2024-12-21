Перечислены регионы, в которых ветеранам платят больше всего

«Важно отметить, что региональное звание ветерана труда действует только на территории региона, где оно было присвоено, и теряется при переезде в другой регион. Однако, например, в Мурманской области предусмотрено единовременное пособие для Ветеранов труда Мурманской области при переезде на постоянное место жительства за пределы региона в размере 17208,69 ₽ (на 2024 год)», — указала Светлана Мусиенко.