Россия возобовила поставки нефти в Белоруссию

Накануне белорусский госконцерн «Белнефтехим» подтвердил информацию о приостановке нефтекачки по трубопроводу «Дружба» с 19 декабря, причиной которой стали технические неисправности. В то же время, в комментарии, приведенном агентством Белта, подчеркивалось, что благодаря запасам нефти, накопленным в стране, оба белорусских нефтеперерабатывающих завода продолжали свою работу стабильно, обеспечивая полные отгрузки нефтепродуктов как для внутреннего рынка, так и для экспорта.