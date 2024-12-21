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Россия возобовила поставки нефти в Белоруссию

Возобновление поставок нефти из России в Беларусь по нефтепроводу «Дружба» произошло в субботу. Об этом сообщает госагентство Белта.

Источник: Reuters

«Сегодня возобновлено поступление нефти из России. ОАО “Гомельтранснефть Дружба” (оператор нефтепровода в Белоруссии — ред.) работает в штатном режиме», — говорится в официальном сообщении.

Накануне белорусский госконцерн «Белнефтехим» подтвердил информацию о приостановке нефтекачки по трубопроводу «Дружба» с 19 декабря, причиной которой стали технические неисправности. В то же время, в комментарии, приведенном агентством Белта, подчеркивалось, что благодаря запасам нефти, накопленным в стране, оба белорусских нефтеперерабатывающих завода продолжали свою работу стабильно, обеспечивая полные отгрузки нефтепродуктов как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

В ноябре Правительство России одобрило проект протокола, который продлевает соглашение с Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов до конца 2026 года.