Мужской счет. Как оплачивают россияне счета за интернет и мобильную связь

Банк изучил все операции по оплате сотовой связи и Интернета своих клиентов в онлайн-сервисах осенью и летом 2024 года. Выяснилось, что осенний чек за эти услуги оказался ниже, чем в летний период.
«Качественная мобильная связь и бесперебойные домашний Интернет стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Траты на такие услуги сегодня в числе самых популярных у россиян. Осенью текущего года, по данным банка, средний чек платежа за домашний Интернет снизился до 768 рублей с 796 рублей летом». — отмечает кредитная организация.
Сумма платежа за услуги мобильных операторов также уменьшилась осенью до 646 рублей против 691 рубля в летний период.
Мужчины чаще, чем женщины оплачивают оба вида услуг. Так, именно на мужчин пришлось 56,5% всех платежей осенью за домашний Интернет. А на женщин — оставшиеся 43,5%.
Средняя сумма платежа за домашний Интернет осенью у мужчин также выше — 795 рублей против 733 рублей у женщин.
Что касается платежей за мобильную связь, то 53,7% от них приходится на мужчин, тогда как на женщин — 46,3%.
Минувшей осенью «мужской» средний чек за мобильную связь составил 696 рублей, а «женский» — 588 рублей.
Что касается возрастной градации, то статистика банка показала, что самые высокие средние чеки за Интернет в сентябре-ноябре 2024 года:
- у россиян 41−50 лет — 815 рублей.
- у клиентов 51−60 лет — 787 рублей.
- у россиян 31−40 лет — 757 рублей.
- далее идут клиенты 21−30 лет со средним чеком 660 рублей.
Тем временем самые высокие средние чеки за мобильную связь — у россиян 51−60 лет (799 ₽). Вторая позиция рейтинга — у клиентов 41−50 (682 ₽). На третьем месте оказались россияне 31−40 лет со средним чеком в 586 ₽ Далее идут клиенты 21−30 лет со средним чеком в 457 ₽
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