Каким будет курс рубля на неделе с 23 по 29 декабря 2024: прогноз эксперта

Основным событием для российского финансового рынка стало заседание Банка России, считает она.
«Автономное ужесточение денежно-кредитных условий, которое Банк России проигнорировал на октябрьском заседании, стало значимым фактором для декабрьского решения регулятора», — добавила эксперт.
ЦБ считает, что текущий уровень ставок по кредитам и депозитам уже соответствует ключевой ставке 24% или выше (при условии сохранения прежних спредов). По мнению ЦБ, этого достаточно для снижения инфляции до 4% в 2026 году. Банк России взял паузу для оценки ситуации.
Если к февралю 2025 г. кредитование вновь вырастет или спрос останется «перегретым», вопрос о повышении ставки может вернуться в повестку ЦБ, прогнозирует Наталья Ващелюк.
«Но, судя по всему, регулятор сделал выбор в пользу более стабильной траектории ставки», — отметила экономист.
Уровень процентных ставок остается высоким и продолжит оказывать поддержку рублю. При этом к умеренному ослаблению рубля в следующем году может привести снижение нефтегазового экспорта. Мы уточнили наши прогнозы с учетом более низких цен на нефть и ожидаем, что курс рубля к концу следующего года может ослабнуть до 108−110 ₽/долл.
На следующей неделе курс доллара, вероятно, останется в коридоре 100−105 ₽, юаня — 13,7−14,4 ₽, подытожила специалист.
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