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Каким будет курс рубля на неделе с 23 по 29 декабря 2024: прогноз эксперта

По итогам недели официальный курс доллара США снизился до 102,3 ₽ (-1,1% за неделю), китайского юаня — до 13,99 ₽ Что будет на следующей — последней неделе 2024 года — рассказала Финансам Mail Наталья Ващелюк, старший аналитик УК Первая.

Источник: Reuters

Основным событием для российского финансового рынка стало заседание Банка России, считает она.

«Автономное ужесточение денежно-кредитных условий, которое Банк России проигнорировал на октябрьском заседании, стало значимым фактором для декабрьского решения регулятора», — добавила эксперт.

ЦБ считает, что текущий уровень ставок по кредитам и депозитам уже соответствует ключевой ставке 24% или выше (при условии сохранения прежних спредов). По мнению ЦБ, этого достаточно для снижения инфляции до 4% в 2026 году. Банк России взял паузу для оценки ситуации.

Если к февралю 2025 г. кредитование вновь вырастет или спрос останется «перегретым», вопрос о повышении ставки может вернуться в повестку ЦБ, прогнозирует Наталья Ващелюк.

«Но, судя по всему, регулятор сделал выбор в пользу более стабильной траектории ставки», — отметила экономист.

Вероятно, ключевая ставка останется на текущем уровне весь 2025 год, если не будет изменений в банковском регулировании.

Уровень процентных ставок остается высоким и продолжит оказывать поддержку рублю. При этом к умеренному ослаблению рубля в следующем году может привести снижение нефтегазового экспорта. Мы уточнили наши прогнозы с учетом более низких цен на нефть и ожидаем, что курс рубля к концу следующего года может ослабнуть до 108−110 ₽/долл.

На следующей неделе курс доллара, вероятно, останется в коридоре 100−105 ₽, юаня — 13,7−14,4 ₽, подытожила специалист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».