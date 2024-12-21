Каким будет курс рубля на неделе с 23 по 29 декабря 2024: прогноз эксперта

Уровень процентных ставок остается высоким и продолжит оказывать поддержку рублю. При этом к умеренному ослаблению рубля в следующем году может привести снижение нефтегазового экспорта. Мы уточнили наши прогнозы с учетом более низких цен на нефть и ожидаем, что курс рубля к концу следующего года может ослабнуть до 108−110 ₽/долл.