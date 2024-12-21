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Эксперт оценил, как пауза ЦБ скажется на вкладах россиян

В целом сберегателям и заёмщикам стоит быть готовым к тому, что этот период жёсткой монетарной политики может оказаться длительным и растянуться на несколько лет, предупредил Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Агентство «Москва»


«Мы считаем, что в ближайшие месяцы ставки по вкладам будут находится на своих максимальных уровнях. В целом мы считаем, что открывать депозит сейчас выгодно. При официальной инфляции около 9,5% ставки по депозитам сейчас составляют 20−22% и выше», — прогнозирует он.

Инфляция в России будет постепенно снижаться до 6,7% к концу следующего года. Поэтому, считает экономист, сейчас есть возможность зафиксировать реальные положительные ставки на длительный срок.

При этом он не исключил, то ЦБ может повысить ключевую ставку на ближайших заседаниях, если будет чрезмерное смягчение финансовых условий и инфляция не будет замедляться.

«Мы считаем, что сегодняшнее решение ЦБ в моменте не окажет значимого влияния на курс рубля.
В то же время мы ожидаем, что текущая высокая ключевая ставка продолжит оказывать поддержку рублю», — отметил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».