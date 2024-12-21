Эксперт оценил, как пауза ЦБ скажется на вкладах россиян



«Мы считаем, что в ближайшие месяцы ставки по вкладам будут находится на своих максимальных уровнях. В целом мы считаем, что открывать депозит сейчас выгодно. При официальной инфляции около 9,5% ставки по депозитам сейчас составляют 20−22% и выше», — прогнозирует он.