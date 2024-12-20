В Японии в ноябре рис подорожал на рекордные 63,6%

Летом в Японии из-за череды стихийных бедствий и плохого урожая возникла нехватка риса, что привело к его ажиотажной скупке населением и росту цен. Они остались на высоком уровне и осенью, в частности, из-за роста затрат на транспорт и оплату труда сельскохозяйственных рабочих.