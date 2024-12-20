США в 2019 году без санкции легитимных на тот момент властей Сирии приступили к строительству двух военных баз в районе нефтяных месторождений, расположенных на северо-востоке арабской республики. Ранее лидер пришедшей к власти в стране оппозиции Ахмед аш-Шараа (известный также как Абу Мухаммед аль-Джулани) призвал другие страны отменить санкции, введенные против Сирии в период президентства Башара Асада.