В России растут продажи солений перед Новым годом

«В прошлом декабре спрос на соленые и маринованные огурцы был на треть меньше, чем в ноябре. В этом году перед Новым годом мы, наоборот, замечаем определенный ажиотаж вокруг этой категории продуктов: люди возвращаются к любимым семейным рецептам, выбирают домашние заготовки, чтобы создать традиционную атмосферу семейного праздника», — прокомментировали ситуация предители АШАН Ритейл Россия.