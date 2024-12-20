В России растут продажи солений перед Новым годом

Рост интереса к соленьям вполне логичен: многие начинают готовиться к новогоднему застолью заранее. Наибольшей популярностью у россиян пользуются маринованные огурцы, на них приходится 39% продаж. Следом идут корнишоны с долей 29% и соленые огурцы с 24%. Бочковые огурцы занимают лишь 7% продаж.
Потребители чаще всего предпочитают приобретать соленья в упаковках весом 680 граммов, на которые приходится 40% продаж, 720 граммов — 12%, и один килограмм — 10%.
«В прошлом декабре спрос на соленые и маринованные огурцы был на треть меньше, чем в ноябре. В этом году перед Новым годом мы, наоборот, замечаем определенный ажиотаж вокруг этой категории продуктов: люди возвращаются к любимым семейным рецептам, выбирают домашние заготовки, чтобы создать традиционную атмосферу семейного праздника», — прокомментировали ситуация предители АШАН Ритейл Россия.
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