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В России растут продажи солений перед Новым годом

Согласно данным аналитиков торговой сети АШАН, по всей стране наблюдается увеличение продаж соленых и маринованных огурцов. В середине декабря россияне приобрели этих продуктов на 30% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Результаты исследования публикует «Газета.Ru».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Рост интереса к соленьям вполне логичен: многие начинают готовиться к новогоднему застолью заранее. Наибольшей популярностью у россиян пользуются маринованные огурцы, на них приходится 39% продаж. Следом идут корнишоны с долей 29% и соленые огурцы с 24%. Бочковые огурцы занимают лишь 7% продаж.

Потребители чаще всего предпочитают приобретать соленья в упаковках весом 680 граммов, на которые приходится 40% продаж, 720 граммов — 12%, и один килограмм — 10%.

«В прошлом декабре спрос на соленые и маринованные огурцы был на треть меньше, чем в ноябре. В этом году перед Новым годом мы, наоборот, замечаем определенный ажиотаж вокруг этой категории продуктов: люди возвращаются к любимым семейным рецептам, выбирают домашние заготовки, чтобы создать традиционную атмосферу семейного праздника», — прокомментировали ситуация предители АШАН Ритейл Россия.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»