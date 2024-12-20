В Канаде заявили, что страна становится ключевым поставщиком титана в США

ОТТАВА, 20 декабря. /ТАСС/. Канада старается вытеснить Россию с позиции приоритетного поставщика титана на североамериканском рынке. Такое заявление сделал канадский министр по инновациям, науке и промышленности Франсуа-Филипп Шампань.
«Мы вытесняем Россию из числа приоритетных поставщиков титана. Из титана делается порошок, порошок используется для 3D-печати деталей, напечатанные детали можно применить для ремонта самолетов на американских авианосцах. Это отличный пример нашего текущего стратегического партнерства [с США]», — сказал министр в ходе подкаста газеты Politico.
Вопрос стратегического партнерства между двумя странами стал темой обсуждения с тех пор, как избранный президент США Дональд Трамп критически высказался в адрес северных соседей, угрожая ввести пошлины в 25% на импорт канадских товаров. Шампань выразил опасение, что пошлины окажут значительное негативное влияние как на рынки, так и на потребителей.
В феврале Канада ввела санкции против крупнейшего производителя титана в мире — российской корпорации «ВСМПО-Ависма». Однако уже в апреле СМИ сообщили, что правительство Канады разрешило компании Airbus использовать российский титан, несмотря на санкции. Специальное разрешение, полученное от канадских властей, дает Airbus большую свободу в использовании металла в своих производствах на территории страны, где сейчас частично собираются Airbus A220. При этом, по словам опрошенных агентством экспертов, эта модель самолета не требует большого количества титановых элементов в отличие от Airbus A350 и Boeing 787.
Также исключение из антироссийских санкций действует в отношении канадского партнера Airbus, авиастроительной компании Bombardier. Как сообщал генеральный директор компании Эрик Мартель, Bombardier сама не закупает российский титан ввиду санкционного давления. Однако некоторые ее поставщики до сих пор приобретают металл, поэтому организация и обратилась к федеральному правительству Канады с просьбой сделать для нее исключение.