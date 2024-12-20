В Канаде заявили, что страна становится ключевым поставщиком титана в США

В феврале Канада ввела санкции против крупнейшего производителя титана в мире — российской корпорации «ВСМПО-Ависма». Однако уже в апреле СМИ сообщили, что правительство Канады разрешило компании Airbus использовать российский титан, несмотря на санкции. Специальное разрешение, полученное от канадских властей, дает Airbus большую свободу в использовании металла в своих производствах на территории страны, где сейчас частично собираются Airbus A220. При этом, по словам опрошенных агентством экспертов, эта модель самолета не требует большого количества титановых элементов в отличие от Airbus A350 и Boeing 787.