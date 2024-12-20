В Госдуме предложили ограничить рост цен на такси в часы пик

«Вместе с коллегой депутатом Михаилом Делягиным внесли поправки в законопроект “о платформенной экономике”. О том, что при динамической цене на цифровых платформах стоимость не может расти более чем на 20%. То есть любой агрегатор, в том числе такси, не сможет поднимать цены больше, чем на 20% в часы пик. На следующей неделе обсудим поправки в министерстве экономического развития, в том числе и этот пункт. Из личного опыта: вчера воспользовался услугами такси. Водитель выбрал маршрут, который оказался на 500−700 метров длиннее оптимального. Важно, чтобы такие ситуации учитывались, и если Яндекс оптимизирует свои алгоритмы, то цена должна устанавливаться на основе минимального пути, обеспечивая экономию для пассажиров. Новый функционал в приложении — это хорошо. Но необходимо подходить к ценообразованию комплексно», — сказал Гусев.