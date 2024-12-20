Узбекистан подписал с США протокол о членстве в ВТО

Узбекистан в июне 1994 года получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле, в 1998 году в республике была создана рабочая переговорная группа по вступлению в ВТО, после чего переговоры были заморожены и возобновлены в середине 2020 года. С июня 2022 года узбекская сторона ведет переговоры со странами — членами ВТО об условиях вступления в организацию.