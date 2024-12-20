Узбекистан подписал с США протокол о членстве в ВТО

ТАШКЕНТ, 20 декабря. /ТАСС/. Узбекистан подписал с США протокол о завершении переговоров по вступлению страны во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом написал спецпредставитель президента Узбекистана по вопросам ВТО Азизбек Урунов в соцсети LinkedIn (заблокирована на территории РФ).
«Узбекистан и США подписали протокол о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынки в рамках вступления Узбекистана в ВТО. Документ подписали заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев и торговый представитель США Кэтрин Тай», — говорится в сообщении.
В августе 2024 года президент Шавкат Мирзиёев заявлял, что Узбекистан предпринимает серьезные шаги по вступлению в ВТО в 2026 году.
Узбекистан в июне 1994 года получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле, в 1998 году в республике была создана рабочая переговорная группа по вступлению в ВТО, после чего переговоры были заморожены и возобновлены в середине 2020 года. С июня 2022 года узбекская сторона ведет переговоры со странами — членами ВТО об условиях вступления в организацию.
Узбекистан завершил переговоры о членстве в ВТО более чем с 20 странами. Ташкент за последние два месяца провел переговоры о вступлении в организацию с Китаем, Пакистаном, Таиландом, Сальвадором и Филиппинами.