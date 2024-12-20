Трамп оценил решение о финансировании правительства

«Спикер Майк Джонсон и палата представителей пришли к очень хорошей сделке для американского народа», — оценил Трамп.
Избранный президент подчеркнул, что сделка о временном бюджете не только позволит продолжить финансирование правительства, но и отменит потолок госдолга до января 2027 года. Трамп посоветовал представителям Республиканской и Демократической партий одобрить соответствующий проект.
Ранее Трамп потребовал от республиканцев в Конгрессе США разорвать обширное соглашение с демократами и принять более узкий законопроект, чтобы избежать шатдауна.