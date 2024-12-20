Товарооборот между РФ и Арменией за 10 месяцев достиг $10,2 млрд

«Наши торгово-экономические связи продолжают находиться на подъеме. По крайней мере скажу, берет новые рекорды взаимная торговля между нашими странами. Сейчас у нас данные за 10 месяцев 2024 года составила $10,2 млрд. Это более чем в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года, но год еще не закончился, так что мы, я думаю, еще раз доберем до конца года», — отметил он.