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СФ одобрил закон о введении рублевых спецсчетов для выплат иноагентам

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о введении специальных рублевых счетов для выплат иноагентам, который направлен на противодействие иностранному вмешательству во внутренние дела РФ.

Источник: РИА "Новости"

Изменения вносятся в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Они устанавливают, что выплаты иноагенту за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов должны зачисляться только на специальный рублевый счет, открытый в уполномоченном банке.

На этот же счет также должны зачисляться доходы иноагента, полученные от физических и юридических лиц в результате отчуждения или сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, а также доходы от процентов по вкладам в банках и от долевого участия в организациях, в том числе в виде дивидендов.