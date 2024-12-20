СФ одобрил закон о введении рублевых спецсчетов для выплат иноагентам

Изменения вносятся в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Они устанавливают, что выплаты иноагенту за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов должны зачисляться только на специальный рублевый счет, открытый в уполномоченном банке.
На этот же счет также должны зачисляться доходы иноагента, полученные от физических и юридических лиц в результате отчуждения или сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, а также доходы от процентов по вкладам в банках и от долевого участия в организациях, в том числе в виде дивидендов.