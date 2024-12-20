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СФ одобрил закон о наполнении реестра недвижимости новыми сведениями

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, направленный на наполнение Единого госреестра недвижимости новыми сведениями.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральный закон направлен на наполнение “Единого государственного реестра недвижимости сведениями о местоположении границ земельных участков и о правах на расположенные на них объекты недвижимости”, — пояснил РИА Новости глава аграрного комитета Александр Двойных суть инициативы.

Сенатор отметил, что закон также уточняет порядок использования земельного участка и особенности осуществления муниципального земельного контроля. По его словам, инициатива также предусматривает обязанность всех юрлиц предоставлять заявлени о государственном кадастровом учете и регистрации прав только в форме электронных документов.