СФ одобрил закон о наполнении реестра недвижимости новыми сведениями

«Федеральный закон направлен на наполнение “Единого государственного реестра недвижимости сведениями о местоположении границ земельных участков и о правах на расположенные на них объекты недвижимости”, — пояснил РИА Новости глава аграрного комитета Александр Двойных суть инициативы.
Сенатор отметил, что закон также уточняет порядок использования земельного участка и особенности осуществления муниципального земельного контроля. По его словам, инициатива также предусматривает обязанность всех юрлиц предоставлять заявлени о государственном кадастровом учете и регистрации прав только в форме электронных документов.