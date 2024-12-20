СФ одобрил закон о наполнении реестра недвижимости новыми сведениями

Сенатор отметил, что закон также уточняет порядок использования земельного участка и особенности осуществления муниципального земельного контроля. По его словам, инициатива также предусматривает обязанность всех юрлиц предоставлять заявлени о государственном кадастровом учете и регистрации прав только в форме электронных документов.