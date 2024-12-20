РФ в октябре увеличила объем вложений в госбумаги США до $28 млн

На долгосрочные гособлигации в российских вложениях приходилось $24 млн, на краткосрочные — $4 млн.
В сентябре российские вложения в американские госбумаги оценивались в $25 млн (долгосрочные — $22 млн, краткосрочные — $3 млн), в августе — в $24 млн (долгосрочные — $21 млн, краткосрочные — $3 млн). В июле этот показатель также составлял $24 млн, в июне — $44 млн, в мае — $45 млн, в апреле — $46 млн, в марте — $47 млн, в феврале — $47 млн, в январе — $43 млн.
РФ начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае — до $14,9 млрд.
В октябре 2024 года крупнейшим держателем американских государственных бумаг оставалась Япония. Ее вложения в гособлигации США составили около $1,1 трлн. Второе место удерживает Китай с $760 млрд. На третьем месте — Великобритания с $746 млрд.