РФ в октябре увеличила объем вложений в госбумаги США до $28 млн

В сентябре российские вложения в американские госбумаги оценивались в $25 млн (долгосрочные — $22 млн, краткосрочные — $3 млн), в августе — в $24 млн (долгосрочные — $21 млн, краткосрочные — $3 млн). В июле этот показатель также составлял $24 млн, в июне — $44 млн, в мае — $45 млн, в апреле — $46 млн, в марте — $47 млн, в феврале — $47 млн, в январе — $43 млн.