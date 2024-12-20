РФ списала Сомали $48,1 млн долга по выданным СССР кредитам

Подписанное соглашение развивает положения российско-сомалийского договора от 26 июля 2023 года, которым устанавливался график погашения задолженности. Теперь, с учетом освобождения Могадишо от выплат по советским кредитам, этот график скорректирован, и полностью оставшийся долг будет выплачен к апрелю 2028 года.