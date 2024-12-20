РФ списала Сомали $48,1 млн долга по выданным СССР кредитам

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Правительства РФ и Сомали заключили соглашение об урегулировании задолженности африканской страны перед Москвой. Датированный 10 декабря документ опубликован на портале нормативных правовых актов.
Согласно тексту соглашения, списывается сумма с процентами, накопившаяся по долгосрочным кредитам, предоставленным до 1 октября 1984 года советским правительством Сомалийской Демократической Республике (страна придерживалась социалистической ориентации до 1990-х годов и краха мировой системы социализма). Как указано в таблице — приложении к соглашению, сумма такой задолженности составляет $48,1 млн.
«100% указанной суммы консолидируется в соответствии с настоящим соглашением, — отмечается в документе. — Правительство Федеративной Республики Сомали освобождается от погашения 100% консолидируемой суммы».
Подписанное соглашение развивает положения российско-сомалийского договора от 26 июля 2023 года, которым устанавливался график погашения задолженности. Теперь, с учетом освобождения Могадишо от выплат по советским кредитам, этот график скорректирован, и полностью оставшийся долг будет выплачен к апрелю 2028 года.