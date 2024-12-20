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Путин разрешил «Роснефти» проводить сделки с ее акциями

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим распоряжением разрешил Роснефти проводить операции с ее акциями, говорится в документе.

Источник: Reuters

«Разрешить совершение публичным акционерным обществом “Нефтяная компания “Роснефть” и лицам, находящимся под его контролем, сделок, влекущих за собой прямо и косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и распоряжения акциями указанного акционерного общества и акциями (долями в уставных капиталах) таких лиц”, — сказано в распоряжении.

Решение принято в рамках указа президента России о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах из-за недружественных действий некоторых иностранных государств и международных организаций.