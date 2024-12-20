Путин разрешил «Роснефти» проводить сделки с ее акциями

«Разрешить совершение публичным акционерным обществом “Нефтяная компания “Роснефть” и лицам, находящимся под его контролем, сделок, влекущих за собой прямо и косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и распоряжения акциями указанного акционерного общества и акциями (долями в уставных капиталах) таких лиц”, — сказано в распоряжении.