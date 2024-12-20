Путин после встречи с крупным бизнесом создал комиссию по мерам поддержки

«В целом, мне кажется, сейчас вырисовывается какой-то механизм взаимодействия бизнеса, правительства и регулятора — Центрального банка. Хотя понятно, что Центральный банк независим. Даже президент не знал, что сегодня ставка не будет меняться, как мы выяснили», — сказал Шохин. Он напомнил, что уже существует совместная рабочая группа РСПП с ЦБ, сопредседателем которой является зампред Банка России Алексей Заботкин. «Договорились, что будем на таком рабочем уровне встречаться не реже чем раз в месяц. И в случае необходимости тоже раз в месяц добегать до председателя (Центрального банка)», — сообщил Шохин.