Путин после встречи с крупным бизнесом создал комиссию по мерам поддержки

«Одним из конкретных результатов вот этого совещания было решение президента создать правительственную комиссию во главе с Александром Новаком, который будет смотреть ситуацию, но это case by case должно базироваться на достаточно прозрачных и жестких критериях отбора поддержки», — сказал Шохин.
Он отметил, что ЦБ дает понять, что иногда чрезмерное льготирование тех или иных проектов может провоцировать инфляцию. «Поэтому нужно, видимо, четко договориться, какие проекты, какие отрасли, предприятия и так далее поддерживаются в этих условиях, каким может, что называется, притормозить. Мы считаем, что надо начатые с помощью инструментов господдержки инвестпроекты, такие как СПИК, СЗПК, ФРП, Фабрика проектного финансирования, поскольку если на них бюджетные деньги уже значительно потрачены, то дешевле их довести до конца, нежели замораживать», — сказал глава РСПП.
Он указал, что надо смотреть, как это было в ковидные годы, как работают цепочки поставок. Если многие крупные многоотраслевые холдинги в сложившихся условиях могут каким-то образом лавировать, то для малых и средних компаний это выживание может оказаться под вопросом, добавил Шохин.
«Это делалось через составление перечня системообразующих предприятий, организаций. Каждое отраслевое министерство эти списки давало. Может быть, эти списки чрезмерно большие, их там тысяч пять (системообразующих предприятий в списке), сейчас продолжается включение. Даже если ужесточить критерии попадания в эти перечни системообразующих все равно сам принцип должен, видимо, сохраниться», — отметил он. По словам Шохина, эту работу надо провести к февральскому заседанию Банка России.
«В целом, мне кажется, сейчас вырисовывается какой-то механизм взаимодействия бизнеса, правительства и регулятора — Центрального банка. Хотя понятно, что Центральный банк независим. Даже президент не знал, что сегодня ставка не будет меняться, как мы выяснили», — сказал Шохин. Он напомнил, что уже существует совместная рабочая группа РСПП с ЦБ, сопредседателем которой является зампред Банка России Алексей Заботкин. «Договорились, что будем на таком рабочем уровне встречаться не реже чем раз в месяц. И в случае необходимости тоже раз в месяц добегать до председателя (Центрального банка)», — сообщил Шохин.