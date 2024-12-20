Президент Аргентины анонсировал соглашение о свободной торговле с США

До этого во Франции фермеры и представители профсоюзов выступили против готовящейся сделки. По словам представителя FNSEA Николя Лагарда, в рамках соглашения о свободной торговле с Меркосур поставки крупного рогатого скота из Аргентины, Бразилии, Уругвая, Парагвая и Боливии могут попасть в Европейский Союз со сниженными налогами.