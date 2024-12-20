Новогодний подарок от регулятора — Центральный банк делает паузу в цикле повышения ключевой ставки. Основой подобного неожиданного решения стали оперативные данные о состоянии потребительского и корпоративного кредитования в банках, которые пока не были обнародованы. Если воспринимать показатели кредитования как опережающий индикатор, то цикл повышения ключевой ставки приносит ожидаемые плоды. В этом случае инфляция, как запаздывающий индикатор, еще не успела среагировать на изменившуюся ситуацию. Следующее заседание ЦБ России по ключевой ставке пройдёт в феврале 2025-го гóда. У регулятора будет достаточно времени, чтобы оценить правильность своего шага, поставив повышение ставки на паузу.
Столь сильная реакция индекса Мосбиржи на решение регулятора объясняется его неожиданностью. Предполагаем, что некоторые участники рынка открывали заранее «короткие» позиции в ожидании 25-ой ставки. Среди лидеров роста — акции девелоперских компаний, которые серьёзно страдали от роста ключевой ставки.
Наступающая неделя фактически будет завершающей для текущего года. Обычно принято подводить итоги инвестирования за весь год, строить стратегии на следующий год. Решение ЦБ России по сохранению ставки неизменной может добавить волатильности рынку в заключительную торговую неделю. Инвесторы будут опасаться, что могут остаться без позиции в январе следующего года, когда положительное влияние решения ЦБ на рынок продолжится, и еще могут появиться ободряющие геополитические новости.
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