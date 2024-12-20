Новогодний подарок от регулятора — Центральный банк делает паузу в цикле повышения ключевой ставки. Основой подобного неожиданного решения стали оперативные данные о состоянии потребительского и корпоративного кредитования в банках, которые пока не были обнародованы. Если воспринимать показатели кредитования как опережающий индикатор, то цикл повышения ключевой ставки приносит ожидаемые плоды. В этом случае инфляция, как запаздывающий индикатор, еще не успела среагировать на изменившуюся ситуацию. Следующее заседание ЦБ России по ключевой ставке пройдёт в феврале 2025-го гóда. У регулятора будет достаточно времени, чтобы оценить правильность своего шага, поставив повышение ставки на паузу.