Что будет с рублем, вкладами и акциями после неожиданного шага ЦБ

Индекс ставок по вкладам, рассчитываемый «Финуслуги», продолжает обновлять исторические максимумы. Согласно данным на 20 декабря 2024 года средняя доходность депозитов на 3 месяца в топ-20 банков составила 21,91%, на полгода — 22,47%, на год — 21,35%. После повышения ключевой ставки в октябре до 21% индекс ставок по трехмесячным вкладам вырос на 2,97 процентных пункта, по полугодовым — на 2,85 процентных пунктов, по годовым — на 2,82 процентных пункта, что значительно выше предыдущего шага повышения ключевой ставки. Темпы роста краткосрочных вкладов в топ-20 опередили годовые вклады. Банки ужесточали условия по кредитным продуктам. Индекс кредитов «Финуслуг» за этот же период вырос на 1,5 процентных пункта, превысив историческую отметку в 31% (до 31,04%). Среднее значение полной стоимости кредита в топ-20 банков за период с 12 по 19 декабря 2024 года не изменилось, оставаясь выше отметки в 31% годовых.