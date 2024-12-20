Что будет с рублем, вкладами и акциями после неожиданного шага ЦБ

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% вопреки ожиданиям рынка — консенсус -прогноз экспертов составлял 23%.
«Регулятор объяснил свое решение предпосылками к снижению роста цен в ближайшие месяцы, но не сделал акцента на завершении цикла ужесточения монетарной политики», — пояснил начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.
Ставки на рынки высокие, что привело к замедлению кредитования. «Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке», — поясняет в свою очередь ЦБ РФ.
По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и замедление темпов выдачи кредитов создаются возможности для снижения потребительских цен и возвращения инфляции к цели в 4%, «несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос». Годовая инфляция снизится до 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем, прогнозирует Банк России.
«Решение ЦБ оставить ставку неизменной стало сюрпризом для рынка, поскольку консенсус рынка состоял в росте ставки до 23%», — отметил CFA, директор департамента операций на финансовых рынках Банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.
По его оценке, статистика по инфляции, рост инфляционных ожиданий экономических агентов, пока говорят о преобладании рисков продолжения роста инфляции. Вместе с тем, по его мнению, охлаждение кредитной активности и существенный рост ставок для конечных заемщиков, вероятно позволили ЦБ повременить с повышением ставки до следующих заседаний и сначала оценить влияние на экономику проводимой жесткой кредитно-денежной политики.
Некоторое смягчение сигнала говорит о том, что у ЦБ есть ожидания, что высокая ключевая ставка начинает оказывать эффект на снижение проинфляционных рисков, однако ЦБ готов держать ставку на высоком уровне до тех пор, пока статистика по инфляции не подтвердит этот тезис, считает Максим Тимошенко.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер назвал шаг ЦБ РФ по сохранению ставки — «оригинальным решением».
«Ведь все ждали как минимум рост ставки до 23%, а были и вообще агрессивные оценки до 25%», — напомнил он.
Но у ЦБ больше информации, полагает Михаил Зельцер. Несмотря на дисбаланс спроса и предложения, давление на рынке труда и осеннюю девальвацию, видимо, сигналов о замедлении потребительского и корпоративного кредитования оказалось достаточным для монетарной паузы, полагает он. В любом случае, по мнению эксперта, при очередных ценовых шоках, росте волатильности, у регулятора остается в силе этот инструмент для стабилизации ситуации, и на следующем заседании ключевая ставка еще не предопределена.
Вклады и кредиты
Ставки на короткий срок — преимущественно 6−9 месяцев — пока остаются высокими, а на более длинных сроках уже закладывают начала цикла снижения ключевой ставки, рассказал Максим Тимошенко.
«Однако стоит помнить, что в текущей ситуации снижение ставки, когда оно произойдет, вероятно, не будет быстрым, а скорее это будет аккуратное поступательное движение», — предупредил он. По оценке эксперта, ставки по потребкредитам и ипотеке вышли на пик, доступные ставки остаются пока по семейной ипотеке и другим целевым программам.
По мнению Михаила Зельцера, вклады и депозиты следуют за ставкой ЦБ, а бывает даже и с опережением. Многие банки повысили ставки даже больше ключевой, и на I декаду декабря средняя ставка в топ-10 банков достигла 22,08%. «Возможно, процесс повышения доходностей по депозитам близок к завершению, а через полгода ставки будут уже ниже», — прогнозирует он.
После решения ЦБ РФ не менять ключевую ставку можно ожидать замедления динамики и стабилизации ставок на текущем уровне — до следующего заседания Банка России или изменения его риторики, прогнозирует маркетплейс «Финуслуги».
Индекс ставок по вкладам, рассчитываемый «Финуслуги», продолжает обновлять исторические максимумы. Согласно данным на 20 декабря 2024 года средняя доходность депозитов на 3 месяца в топ-20 банков составила 21,91%, на полгода — 22,47%, на год — 21,35%. После повышения ключевой ставки в октябре до 21% индекс ставок по трехмесячным вкладам вырос на 2,97 процентных пункта, по полугодовым — на 2,85 процентных пунктов, по годовым — на 2,82 процентных пункта, что значительно выше предыдущего шага повышения ключевой ставки. Темпы роста краткосрочных вкладов в топ-20 опередили годовые вклады. Банки ужесточали условия по кредитным продуктам. Индекс кредитов «Финуслуг» за этот же период вырос на 1,5 процентных пункта, превысив историческую отметку в 31% (до 31,04%). Среднее значение полной стоимости кредита в топ-20 банков за период с 12 по 19 декабря 2024 года не изменилось, оставаясь выше отметки в 31% годовых.
Рубль
Рубль после решения ЦБ РФ продолжил снижение — доллар подорожал на 80 копеек до 105 рублей, евро — также на 80 копеек до 109 рублей, курс юаня не изменился — 14 рублей, согласно данным торгов.
Текущая ключевая ставка остается высокой и продолжает оказывать поддержку курсу рубля, но основным фактором, определяющим курс национальной валюты, остается экспортно-импортный баланс и геополитика, считает Максим Тимошенко.
Он назвал ожидаемый диапазон курсов на конец декабря 2024 и начало января 2025: доллар 103−108 рублей, евро — 106−111 рублей.
«Для рубля ставка ЦБ сейчас не имеет такого уж принципиального значения, как было до 2022 года — арбитраж невозможен», — считает Михаил Зельцер. Но есть иные факторы поддержки курсы — положительный торговый баланс, восстановление механизмов расчетов за экспорт, ненулевая вероятность геополитического послабления и снижения риск-премии. «По нашим оценкам, доллар у 100, а юань под 14 — это адекватные уровни на конец 2024 г — начало 2025 г.», — сообщил Михаил Зельцер.
«Курс рубля сохраняет недельный диапазон консолидации в границах 100,50−105 за доллар, 105−109 за евро и 13,50−14,40 за юань», — прогнозирует Спартак Соболев.
Фондовый рынок
Индекс Мосбиржи после решение ЦБ в первые два часа вырос сразу на 6% и превысил 2550 пунктов, подорожали гособлигации — индекс RGBI скачком уходит за 100 пунктов. Наиболее перепроданные бумаги закредитованных корпораций подорожали на 10%. По мнению Михаила Зельцера, это произошло «на фоне сильной перепроданности рынка и депрессивных уровней в акциях и облигациях».
«На днях мы уже повысили таргет Индекса Мосбиржи до 3500 пунктов на фоне оценок монетарного разворота через полгода, — пояснил Михаил Зельцер. — Обычно такие ожидания по ставке отыгрываются заранее. В ОФЗ, возможно, уже было дно, и покупая облигации можно на долгие годы зафиксировать высокую доходность».
Что ожидать
В «БКС Мир инвестиций» по-прежнему ожидаем начала снижения ставки ближе к концу I полугодия 2025 года с ускорением тенденции в конце года и снижения до 16%.
Банк России остерегается рецессии, — считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.
ЦБ РФ заранее принял решение сдвинуть график восстановления системно значимыми банками нормативов краткосрочной ликвидности, рассказал он. Это решение само по себе ослабляет денежно кредитные условия, но увеличивает управляемость финансовой системы через ставку. «Для компенсации послабления Банк России должен был бы повысить ключевую ставку на сегодняшнем заседании, но решил этого не делать. Жесткая риторика Банка России сменилась на нейтральную», — пояснил он.
Теперь Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, считает эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».