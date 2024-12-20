Набиуллина заявила, что сожалеет о сохранении ипотечные схем в России

«Ипотечные схемы, к сожалению, остаются. Они очень разнообразны и приобретают иной вид — мы боремся с одними, возникают другие. К сожалению, есть такая практика. И ипотечный стандарт, тем не менее, хотела бы упомянуть, потому, что мы возлагаем на него надежды. Банки согласились с этим ипотечным стандартом. И главное, что они приняли и надзорный стандарт, с помощью которого будет осуществляться надзор за тем, как банки исполняют этот ипотечный стандарт. Он заработает с апреля. Мы считаем, что это уменьшит масштаб схем», — подчеркнула Набиуллина.
Кроме того, глава ЦБ сообщила, что Центробанк РФ планирует обсуждать с участниками рынка возможность увеличения резервирования по ипотечным кредитам, которые не соответствуют требованиям ипотечного стандарта.
Также Набиуллина подчеркнула, что Банк России отслеживает финансовое состояние крупнейших застройщиков — оно разное и на рынке девелоперов вероятно перераспределение.
«Что касается девелоперов, мы смотрим за финансовым состоянием крупнейших девелоперов, и ситуация у разных девелоперов разная. То есть были те, которые органически развивались, не увеличивая свою долговую нагрузку, а были те, кто агрессивно достаточно развивался в виде повышенного спроса, но, прежде всего, за счет наращивания долга, и они оказались в сложной ситуации. Я думаю, что будут, скорее, элементы продажи активов каких-то, такое перераспределение на рынке застройщиков», — сказала глава ЦБ.