Набиуллина заявила, что сожалеет о сохранении ипотечные схем в России

«Ипотечные схемы, к сожалению, остаются. Они очень разнообразны и приобретают иной вид — мы боремся с одними, возникают другие. К сожалению, есть такая практика. И ипотечный стандарт, тем не менее, хотела бы упомянуть, потому, что мы возлагаем на него надежды. Банки согласились с этим ипотечным стандартом. И главное, что они приняли и надзорный стандарт, с помощью которого будет осуществляться надзор за тем, как банки исполняют этот ипотечный стандарт. Он заработает с апреля. Мы считаем, что это уменьшит масштаб схем», — подчеркнула Набиуллина.