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Набиуллина рассказала, что бы попросила у Деда Мороза

Председатель Центрального банка выразила пожелание, чтобы в 2025 году экономике России удалось достичь сбалансированного роста и снижения инфляции.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я бы попросила, чтобы экономика у нас перешла к сбалансированным темпам роста. А что это означает? Это означает положительные темпы роста <…>, на перспективу, чтобы у нас была уверенность, что экономика растет устойчиво постоянно. Я бы, конечно, попросила замедления роста цен, как и все граждане. И, по сути, эти два желания совпадают в одном — это повышение благосостояния людей. Но, я думаю, что кроме просьб Деду Морозу у нас есть в руках инструменты, чтобы этого добиться», — сказала она.

Так Эльвира Набиуллина ответила на вопрос о новогоднем пожелании, заданный в рамках пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.