Набиуллина рассказала, что бы попросила у Деда Мороза

«Я бы попросила, чтобы экономика у нас перешла к сбалансированным темпам роста. А что это означает? Это означает положительные темпы роста <…>, на перспективу, чтобы у нас была уверенность, что экономика растет устойчиво постоянно. Я бы, конечно, попросила замедления роста цен, как и все граждане. И, по сути, эти два желания совпадают в одном — это повышение благосостояния людей. Но, я думаю, что кроме просьб Деду Морозу у нас есть в руках инструменты, чтобы этого добиться», — сказала она.