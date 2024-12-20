Набиуллина объяснила решение сохранить ставку на уровне 21%

Совет директоров Банка России принял решение не повышать ключевую ставку на фоне ужесточения денежно-кредитной политики банковским учреждениями. Повышение ключевой ставки приостановлено, однако, чтобы инфляция вернулась к целевым показателям, необходимо будет поддерживать жесткую денежно-кредитную политику на протяжении длительного времени, уточнила она.
«Сегодня мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. В экономике сформировались жесткие денежно-кредитные условия, которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы», — отметила глава регулятора.
Набиуллина также отметила, что на данный момент повышение ключевой ставки приостановлено, однако для достижения целевых уровней инфляции потребуется продолжительное поддержание жесткой денежно-кредитной политики.