Набиуллина объяснила решение сохранить ставку на уровне 21%

Совет директоров Банка России принял решение не повышать ключевую ставку на фоне ужесточения денежно-кредитной политики банковским учреждениями. Повышение ключевой ставки приостановлено, однако, чтобы инфляция вернулась к целевым показателям, необходимо будет поддерживать жесткую денежно-кредитную политику на протяжении длительного времени, уточнила она.