Конгресс США не поддержал законопроект о дальнейшем финансировании правительства

Обеим палатам Конгресса до полуночи с пятницы на субботу по местному времени (08:00 мск субботы) нужно договориться о выделении дальнейшего финансирования, чтобы не допустить приостановления работы федерального правительства. Законодатели США до сих пор не одобрили проект бюджета на нынешний финансовый год, который начался 1 октября. Было утверждено временное финансирование работы федерального правительства только до 20 декабря.