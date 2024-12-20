Конгресс США не поддержал законопроект о дальнейшем финансировании правительства

Документ поддержали 174 члена нижней палаты Конгресса, 235 высказались против.
Законопроект предусматривает продление финансирования федерального правительства до 14 марта 2025 года, а также приостановку до 30 января 2027 года действия потолка госдолга США. Он в ноябре впервые превысил $36 трлн.
В поддержку документа ранее в четверг выступил избранный президент США Дональд Трамп. В среду он подверг жесткой критике предыдущую версию упомянутого законопроекта, согласованную республиканцами и демократами. Трамп тогда подчеркнул, что из законопроекта нужно исключить некоторые статьи расходов, а также включить в него положение об отмене или значительном повышении потолка госдолга страны.
Обеим палатам Конгресса до полуночи с пятницы на субботу по местному времени (08:00 мск субботы) нужно договориться о выделении дальнейшего финансирования, чтобы не допустить приостановления работы федерального правительства. Законодатели США до сих пор не одобрили проект бюджета на нынешний финансовый год, который начался 1 октября. Было утверждено временное финансирование работы федерального правительства только до 20 декабря.
Президент США Джо Байден подписал 3 июня прошлого года одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга. Его лимит будет достигнут 2 января 2025 года.