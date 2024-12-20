Каким будет курс рубля 23 декабря 2024: прогноз эксперта

Прогноз на будущую неделю по биржевому курсу юаня — 13,7−14,2, по доллару — 100−104. Курс рубля практически не отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке. Влияние ключевой ставки на курс заметно снизилось после 2022 года, когда стратегии carry trade стали невозможны. Эффект жесткой ДКП имеет накопительный характер и проявляется в росте привлекательности рублевых сбережений и охлаждении кредитования, в том числе под импорт. Сейчас рубль балансирует, получая поддержку от приближения налогового периода и относительно стабильных нефтяных цен, но вместе с тем неся потери от пикового сезонного давления со стороны всплеска потребительских, корпоративных и бюджетных расходов.