Каким будет курс рубля 23 декабря 2024: прогноз эксперта

Воодушевление рынка вполне понятно, но оно может быстро смениться более трезвой оценкой. ДКП остается очень жесткой, и решение по ключевой ставке на следующем заседании ЦБ не предопределено. Цены на нефть буксуют чуть выше $70 за баррель Brent.
Народный банк Китая также не стал менять размер базовой процентной ставки по кредитам (LPR) сроком на год, оставив ее на уровне 3,1%. Статистика по расходам потребителей в США за ноябрь вышла чуть хуже прогнозов.
В понедельник будет опубликован декабрьский индекс доверия потребителей CB. Акционеры «Роснефти» на внеочередном собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев.
Торговая активность, вероятно, будет замедляться по мере приближения праздников. На западных рынках ожидается рождественское затишье. Прогноз на 23 декабря по индексу Мосбиржи — 2575−2675 п.
Прогноз на будущую неделю по биржевому курсу юаня — 13,7−14,2, по доллару — 100−104. Курс рубля практически не отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке. Влияние ключевой ставки на курс заметно снизилось после 2022 года, когда стратегии carry trade стали невозможны. Эффект жесткой ДКП имеет накопительный характер и проявляется в росте привлекательности рублевых сбережений и охлаждении кредитования, в том числе под импорт. Сейчас рубль балансирует, получая поддержку от приближения налогового периода и относительно стабильных нефтяных цен, но вместе с тем неся потери от пикового сезонного давления со стороны всплеска потребительских, корпоративных и бюджетных расходов.
Индекс Мосбиржи сегодня отреагировал бурным ростом на неожиданное решение ЦБ сохранить ключевую ставку без изменений на уровне 21%. Все прочие факторы отошли на второй план.