Кому повысят пенсии с 1 января 2025 года

По ее словам, индексация работающим пенсионерам на 7,3% будет рассчитываться исходя из номинального размера их пенсии, отраженного на лицевом счете (сколько человек получал бы, если бы не работал), но выплачиваться прибавка будет к фактической пенсии, которая не индексировалась долгое время.