Кому повысят пенсии с 1 января 2025 года

Однако уже сейчас ясно, что инфляция окажется выше. Так, Банк России ожидает инфляцию на уровне 8,0 — 8,5% в 2024 году, а прогнозы аналитиков превышают 9%.
«Учитывая, что пенсии по закону должны индексироваться на уровень не ниже инфляции, есть надежда, что прибавку пенсионерам пересмотрят в сторону повышения уже в январе, либо проведут дополнительную индексацию далее в течение года», — говорит аналитик.
В 2025 году, впервые с 2016 года, проиндексируют пенсии работающим пенсионерам, а не только неработающим. Однако, как отмечает Елена Киселева, все равно пенсии у работающих будут ниже, чем у неработающих.
По ее словам, индексация работающим пенсионерам на 7,3% будет рассчитываться исходя из номинального размера их пенсии, отраженного на лицевом счете (сколько человек получал бы, если бы не работал), но выплачиваться прибавка будет к фактической пенсии, которая не индексировалась долгое время.
«Поэтому, если работающий пенсионер хочет получать более высокую пенсию, то нужно увольняться и делать перерасчет пенсии как неработающему, а затем снова трудоустраиваться, если есть силы и желание работать», — поясняет эксперт.
По данным Соцфонда России, на 1 октября 2024 года средний размер пенсии работающих пенсионеров составлял в среднем 18,3 тыс. рублей, неработающих — 21,7 тыс. рублей. Можно ожидать, что индексация страховых пенсий в 2025 году обеспечит в среднем прибавку на 1,5 — 2,5 тыс. рублей и тем, и другим.
«Также с 1 января 2025 года появится доплата в размере 1,2 тыс. рублей к пенсиям граждан, которые достигли возраста 80 лет или являются инвалидами I группы. В дальнейшем она будет индексироваться вместе с пенсией», — подытожила Киселева.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».