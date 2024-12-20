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Индекс гособлигаций РФ превысил 100 пунктов впервые с 19 ноября

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Индекс гособлигаций РФ (RGBI) превысил 100 пунктов впервые с 19 ноября 2024 года, свидетельствуют данные Московской биржи. Такая динамика отмечена на фоне решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Источник: Freepik

По данным на 13:54 мск, индекс RGBI поднимался на 0,82%, до отметки в 100,04 пункта. К 14:23 мск индекс гособлигаций РФ ускорил рост и составил 100,92 пункта (+1,7%).

В это же время индекс Мосбиржи находился на уровне 2 575 пункта (+6,56%), индекс РТС составлял 784,35 пункта (+6,56%).

Индекс гособлигаций Мосбиржи — основной индикатор рынка российского государственного долга. Мосбиржа рассчитывает индекс RGBI с 31 декабря 2002 года, начальное значение составило 100 пунктов.

О решении ЦБ РФ

Банк России, вопреки прогнозам аналитиков, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, но указал, что будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.