Индекс гособлигаций РФ превысил 100 пунктов впервые с 19 ноября

По данным на 13:54 мск, индекс RGBI поднимался на 0,82%, до отметки в 100,04 пункта. К 14:23 мск индекс гособлигаций РФ ускорил рост и составил 100,92 пункта (+1,7%).
В это же время индекс Мосбиржи находился на уровне 2 575 пункта (+6,56%), индекс РТС составлял 784,35 пункта (+6,56%).
Индекс гособлигаций Мосбиржи — основной индикатор рынка российского государственного долга. Мосбиржа рассчитывает индекс RGBI с 31 декабря 2002 года, начальное значение составило 100 пунктов.
О решении ЦБ РФ
Банк России, вопреки прогнозам аналитиков, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, но указал, что будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.