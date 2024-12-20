Хуснуллин назвал критичным рост цен на стройматериалы в РФ

«Мы считаем, что критичный. С 2021 года средний рост цен на стройматериалы составил почти 64%. Строить объективно стало дороже. Из чего складывается строительная инфляция? В стоимости строительства в зависимости от типа от 30 до 70% — это стоимость стройматериалов. И когда у нас рост по разным позициям за четыре года от 60 до 100%», — сказал он, отвечая на вопрос о критичности роста цен.