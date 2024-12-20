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Хуснуллин назвал критичным рост цен на стройматериалы в РФ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин считает критичным рост цен на стройматериалы в России. Об этом он сказал в интервью РБК.

Источник: Freepik

«Мы считаем, что критичный. С 2021 года средний рост цен на стройматериалы составил почти 64%. Строить объективно стало дороже. Из чего складывается строительная инфляция? В стоимости строительства в зависимости от типа от 30 до 70% — это стоимость стройматериалов. И когда у нас рост по разным позициям за четыре года от 60 до 100%», — сказал он, отвечая на вопрос о критичности роста цен.

Вице-премьер добавил, что вторым фактором удорожания строительства является заработная плата, которая составляет в себестоимости объектов от 15% до 50%, в среднем 25%.

«Рабочие подорожали на 50−100%, и это все перекладывается в стоимость. Третья составляющая — это транспортные механизмы, которые тоже подорожали на десятки процентов. Как бороться с ростом цен на стройматериалы, я пока даже не знаю», — отметил он.