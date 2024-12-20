Хуснуллин назвал критичным рост цен на стройматериалы в РФ

«Мы считаем, что критичный. С 2021 года средний рост цен на стройматериалы составил почти 64%. Строить объективно стало дороже. Из чего складывается строительная инфляция? В стоимости строительства в зависимости от типа от 30 до 70% — это стоимость стройматериалов. И когда у нас рост по разным позициям за четыре года от 60 до 100%», — сказал он, отвечая на вопрос о критичности роста цен.
Вице-премьер добавил, что вторым фактором удорожания строительства является заработная плата, которая составляет в себестоимости объектов от 15% до 50%, в среднем 25%.
«Рабочие подорожали на 50−100%, и это все перекладывается в стоимость. Третья составляющая — это транспортные механизмы, которые тоже подорожали на десятки процентов. Как бороться с ростом цен на стройматериалы, я пока даже не знаю», — отметил он.