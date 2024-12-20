Эксперты ждут заморозки новых жилищных проектов из-за ставки ЦБ

Руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов подчеркнул, что по итогам второго полугодия 2024 года вывод в продажу новых проектов в Московском регионе упал на 30%, а в большинстве региональных центров — на 35−40%. Это связано и с коррекцией инвестпрограмм застройщиков, и с более жесткой оценкой документации на объекты в банках, и с активизацией переговоров по купле-продаже проектов. «Эти тенденции сохранятся и в 2025 году. В большинстве локаций новых проектов в первом полугодии 2025 года будет на 40−50% меньше, чем выходило с середины 2022 года по середину 2024 года», — заключил Попов.