Эксперты ждут заморозки новых жилищных проектов из-за ставки ЦБ

В пятницу Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
«Существенные перемены возможны только при начале снижения ключевой ставки. Последствия для рынка в целом и девелоперов, в частности, двойственные. С одной стороны, сокращение продаж из-за недоступной ипотеки, что замедляет наполнение эскроу-счетов, с другой — приостановка новых проектов. При заградительных ставках запуск новых объектов становится экономически невыгодным, так как процентная нагрузка на компании растет, особенно она ощутима на начальном этапе реализации проекта», — рассказала директор NF Dom (входит в NF Group) Наталья Сазонова.
В среднесрочной перспективе, по ее словам, возможно возникновение дефицита новостроек, заключила она.
Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов «А101» Рустам Азизов отметил, что в текущих условиях повышение или сохранение ключевой ставки не делает существенной разницы для рынка недвижимости. Он ожидает, что спрос на первичном рынке будет сокращаться, и меры по его стимулированию со стороны девелоперов могут привести к снижению средней стоимости квадратного метра в пределах 10%.
Вице-президент по финансам и экономике RBI Алексей Ефремов добавил, что высокая ключевая ставка влияет на стоимость бридж-кредитов и проектного финансирования. В совокупности со снижающимся спросом на новостройки это подталкивает девелоперов притормаживать вывод новых проектов на рынок. Так, по его словам, в 2024 году в Санкт-Петербурге вывод новых проектов на рынок в среднем снизился на 36%.
Руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов подчеркнул, что по итогам второго полугодия 2024 года вывод в продажу новых проектов в Московском регионе упал на 30%, а в большинстве региональных центров — на 35−40%. Это связано и с коррекцией инвестпрограмм застройщиков, и с более жесткой оценкой документации на объекты в банках, и с активизацией переговоров по купле-продаже проектов. «Эти тенденции сохранятся и в 2025 году. В большинстве локаций новых проектов в первом полугодии 2025 года будет на 40−50% меньше, чем выходило с середины 2022 года по середину 2024 года», — заключил Попов.
Управляющий партнер компании «Самолет Плюс» Дмитрий Волков добавил, что девелоперы будут выводить проекты на рынок точечно, а объемы вывода нового предложения в России могут снизиться в два раза.
«В некоторых регионах может вообще не начаться новых строек. В Москве и Петербурге спад будет менее заметным, но избежать снижения активности не удастся. Реальное сокращение предложения мы, скорее всего, увидим к концу следующего года. А в 2026—2027 годах из-за инертности рынка может сложиться ситуация, когда предложение будет очень низким, и это может привести к новому витку роста цен», — пояснил Волков.