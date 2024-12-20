Эксперт рассказал, как решение ЦБ по ставке скажется на кредитах

На валютный рынок решение ЦБ существенно не повлияло, также отметил аналитик. Курс доллара вырос на 0,67%, до 104,91 ₽, сейчас торгуется на отметке 104,63 ₽ Вероятно американская валюта останется в диапазоне 102−105,50 рублей, евро — 105,50−111 рублей, юань — 13,40−14,40 рублей, поскольку рынок сейчас больше реагирует на соотношение спроса и предложения валюты после недавних санкций против финансового сектора.