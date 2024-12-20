Эксперт рассказал, как решение ЦБ по ставке скажется на кредитах

«Сохранение ключевой ставки на уровне 21% было неожиданным для рынка», — отметил он.
По словам аналитика, ЦБ увидел, что денежно-кредитные условия ужесточились сильнее, чем предполагалось после октябрьского повышения. Эксперт охарактеризовал сигнал рынку как умеренно жесткий. Регулятор прямо указал, что будет рассматривать возможность повышения ставки на ближайшем заседании в феврале 2025 года, ориентируясь на динамику кредитования и инфляции.
«При текущей ключевой ставке 21% потребительские кредиты останутся дорогими. Семейная ипотека сохранится на уровне 6%, а обычная ипотека от 29% делает её доступной только по льготным программам. Сейчас стоит воздержаться от потребительских кредитов, а ипотеку рассматривать только по льготным программам после тщательной оценки рисков», — подчеркнул Владислав Антонов.
Он добавил, что регулятор добился существенного ужесточения денежно-кредитных условий и замедления кредитной активности. Так, в ноябре рост розничного кредитования практически остановился, значительно замедлился рост корпоративного кредитования.
На валютный рынок решение ЦБ существенно не повлияло, также отметил аналитик. Курс доллара вырос на 0,67%, до 104,91 ₽, сейчас торгуется на отметке 104,63 ₽ Вероятно американская валюта останется в диапазоне 102−105,50 рублей, евро — 105,50−111 рублей, юань — 13,40−14,40 рублей, поскольку рынок сейчас больше реагирует на соотношение спроса и предложения валюты после недавних санкций против финансового сектора.
Кроме того, эксперт указал, что стабилизации курса рубля и снижению инфляции мешают такие факторы, как высокий внутренний спрос, инфляционные ожидания населения и бизнеса, последствия ослабления рубля и накопленные эффекты бюджетных стимулов.
«ЦБ взял паузу в повышении ставки, но сохраняет жесткую риторику и готовность к дальнейшему ужесточению политики. Регулятор рассчитывает, что текущих мер достаточно для начала снижения инфляционного давления в ближайшие месяцы. Однако риски остаются высокими, и февральское решение будет зависеть от динамики ключевых показателей», — заключил Владислав Антонов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».