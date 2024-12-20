Эксперт раскрыл как обманывают россиян с ремонтом

«К примеру, вам обещают покрасить стены за 10 000 рублей, но не посвящают в детали и на все вопросы отвечают, что все сделают сами. После начала работ выясняется, что стены нуждаются в дополнительной грунтовке (еще 5000 рублей), шпаклевке (7000 рублей), а краска, которую вы выбрали, не подходит, и нужна более дорогая (еще 10 000 рублей). В итоге простой покрас обошелся вам в 32 000 рублей вместо заявленных 10 000», — подчеркивает Васильев.