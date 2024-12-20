Эксперт раскрыл как обманывают россиян с ремонтом

Схема первая — основные работы стоят недорого, тогда как за дополнительные приходится платить значительно больше
Когда рабочая команда приезжает для проведения замеров и предоставляет заказчику смету, большинство обращает внимание только на стоимость основных работ, таких как штукатурка, шпатлевка, поклейка обоев, укладка плитки и другие. Однако нельзя оценивать надежность специалистов только по этим расценкам. Под этой мнимой щедростью может скрываться неприятный сюрприз.
«Многие упускают из виду дополнительные работы, такие как, например, грунтовка, монтаж светильников, штробление под электрические кабели, установка розеток, на которые исполнители могут заломить цену», — объяснил эксперт.
Схема вторая — все прекрасно, но есть одна загвоздка
На начальной стадии мошенники озвучивают заниженную цену за услуги. Клиент заключает договор, в котором указана заманчиво низкая стоимость, часто даже ниже рыночной. Однако в процессе выполнения работ начинают возникать неожиданные препятствия, которые никто не предвидел.
«К примеру, вам обещают покрасить стены за 10 000 рублей, но не посвящают в детали и на все вопросы отвечают, что все сделают сами. После начала работ выясняется, что стены нуждаются в дополнительной грунтовке (еще 5000 рублей), шпаклевке (7000 рублей), а краска, которую вы выбрали, не подходит, и нужна более дорогая (еще 10 000 рублей). В итоге простой покрас обошелся вам в 32 000 рублей вместо заявленных 10 000», — подчеркивает Васильев.
Схема третья — одни материалы идут в работу, другие — расходятся «налево»
Суть этого приема состоит в том, что рабочие заказывают больше материалов, чем требуется для ремонта. К примеру, берут 20 рулонов обоев вместо 10, а лишние используют на других объектах или продают отдельно.
«Даже если вы лично приехали на объект и убедились, что количество соответствует заявленному, не спешите с выводами: прозрачность и честность рабочих может быть напускной. Как только вы уедете, никто не исключает, что через 20 минут нужное количество товара уедет на сторону», — уточняет специалист.
Чтобы не потерять деньги, Васильев советует выбирайте бригаду, предварительно изучив отзывы, лично пообщаться с предыдущими заказчиками подробно расспросить их, довольны ли они работой подрядчика. Также важно внимательно изучить договор, особенно пункты, написанные мелким шрифтом.
«Не доверяйте низким ценам, привлекательная стоимость должна отпугнуть вас. Пожалуй, главное, чего боятся все недобросовестные ремонтники, — это знающий и требовательный человек. Если вы сами будете контролировать ход работ и кропотливо вести учет каждого чека и каждой пачки штукатурки, то у рабочих не возникнет соблазна нажиться на вашей некомпетентности», — подытожил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»