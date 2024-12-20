Денежно-кредитные условия в России существенно ужесточились

Это связано как с влиянием уже реализованного с середины 2024 года ужесточения денежно-кредитной политики, так и с рядом автономных факторов (ужесточением макропруденциальной политики, плановой нормализацией банковского регулирования, повышением требований банков к заемщикам), отмечает ЦБ.