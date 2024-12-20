Денежно-кредитные условия в России существенно ужесточились

Денежно-кредитные условия существенно ужесточились (как ценовые, так и неценовые), отмечается в сообщении регулятора.
С октября выросли процентные ставки в различных сегментах финансового рынка. При этом в результате действия автономных факторов увеличение кредитных и депозитных ставок было значительно больше, чем следовало из октябрьского повышения ключевой ставки.
Рост процентных ставок поддерживает высокую склонность экономических агентов к сбережению. При этом охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка.
В ноябре рост розничного кредитования практически остановился.
«Впервые с начала 2024 года значительно замедлился рост корпоративного кредитования. Текущие намерения банков по наращиванию кредитования, учитывая в том числе складывающийся спрос со стороны заемщиков, формируют предпосылки для значительного охлаждения кредитной активности в 2025 году», — добавляется в сообщении.
По оценке Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики и эффектов автономных факторов общий прирост кредитования по итогам 2025 года может сложиться вблизи нижней границы октябрьского прогнозного диапазона