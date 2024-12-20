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Денежно-кредитные условия в России существенно ужесточились

Это связано как с влиянием уже реализованного с середины 2024 года ужесточения денежно-кредитной политики, так и с рядом автономных факторов (ужесточением макропруденциальной политики, плановой нормализацией банковского регулирования, повышением требований банков к заемщикам), отмечает ЦБ.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Денежно-кредитные условия существенно ужесточились (как ценовые, так и неценовые), отмечается в сообщении регулятора.

С октября выросли процентные ставки в различных сегментах финансового рынка. При этом в результате действия автономных факторов увеличение кредитных и депозитных ставок было значительно больше, чем следовало из октябрьского повышения ключевой ставки.

Рост процентных ставок поддерживает высокую склонность экономических агентов к сбережению. При этом охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка.

В ноябре рост розничного кредитования практически остановился.

«Впервые с начала 2024 года значительно замедлился рост корпоративного кредитования. Текущие намерения банков по наращиванию кредитования, учитывая в том числе складывающийся спрос со стороны заемщиков, формируют предпосылки для значительного охлаждения кредитной активности в 2025 году», — добавляется в сообщении.

По оценке Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики и эффектов автономных факторов общий прирост кредитования по итогам 2025 года может сложиться вблизи нижней границы октябрьского прогнозного диапазона 8−13%.