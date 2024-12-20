ЦБ видит предпосылки для ослабления давления на рынке труда

Как отметила Набиуллина, появились предприятия, которые снизили спрос на рабочую силу, в результате чего усиливается переток сотрудников из одних отраслей в те, в которых по-прежнему есть значительный дефицит трудовых ресурсов.
«Этот процесс ведет к ослаблению давления на рынке труда», — добавила глава ЦБ.
Набиуллина подчеркнула, что сейчас компании формируют более умеренные производственные планы, переносят сроки реализации и больше внимания уделяют приоритизации инвестиционных проектов, а также снижают планы по заимствованиям на следующий год.
Кроме этого, фиксируются признаки охлаждения в ряде отраслей. «По данным наших территориальных подразделений, есть признаки охлаждения в строительной, угледобывающей и металлургической отраслях», — сказала глава регулятора.