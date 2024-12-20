Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ видит предпосылки для ослабления давления на рынке труда

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Банк России видит предпосылки для ослабления давления на рынке труда, которое возникло из-за дефицита рабочей силы. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Источник: Центробанк России

Как отметила Набиуллина, появились предприятия, которые снизили спрос на рабочую силу, в результате чего усиливается переток сотрудников из одних отраслей в те, в которых по-прежнему есть значительный дефицит трудовых ресурсов.

«Этот процесс ведет к ослаблению давления на рынке труда», — добавила глава ЦБ.

Набиуллина подчеркнула, что сейчас компании формируют более умеренные производственные планы, переносят сроки реализации и больше внимания уделяют приоритизации инвестиционных проектов, а также снижают планы по заимствованиям на следующий год.

Кроме этого, фиксируются признаки охлаждения в ряде отраслей. «По данным наших территориальных подразделений, есть признаки охлаждения в строительной, угледобывающей и металлургической отраслях», — сказала глава регулятора.