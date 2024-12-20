ЦБ: мошеннические схемы на фондовом рынке «накачать и сбросить» стали единичными

«Схемы “накачать и сбросить” были распространены в 2023 году, преимущественно на рынке акций третьего эшелона. Сейчас мы видим, что такие случаи единичны. И вместе с Московской биржей мы ввели новые инструменты, которые позволяют сдерживать ценовую волатильность на этих на рынках по этим бумагам, дестимулировать использование подобных практик», — сказала она.