ЦБ: инфляционные ожидания продолжают расти

«Некоторое время текущий рост цен будет оставаться повышенным в силу инерции из-за накопленных эффектов бюджетных стимулов, высокой кредитной активности предыдущих месяцев и переноса в цены произошедшего ослабления рубля», — отмечается в сообщении ЦБ.