ЦБ: инфляционные ожидания продолжают расти

Инфляционные ожидания продолжают расти, усиливая инерцию устойчивой инфляции. Профессиональные аналитики повысили ожидания по инфляции на
«Некоторое время текущий рост цен будет оставаться повышенным в силу инерции из-за накопленных эффектов бюджетных стимулов, высокой кредитной активности предыдущих месяцев и переноса в цены произошедшего ослабления рубля», — отмечается в сообщении ЦБ.
Однако, по оценке Банка России, в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий и замедления кредитования.