Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ: инфляционные ожидания продолжают расти

В декабре увеличились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Инфляционные ожидания продолжают расти, усиливая инерцию устойчивой инфляции. Профессиональные аналитики повысили ожидания по инфляции на 2025−2026 годы.

«Некоторое время текущий рост цен будет оставаться повышенным в силу инерции из-за накопленных эффектов бюджетных стимулов, высокой кредитной активности предыдущих месяцев и переноса в цены произошедшего ослабления рубля», — отмечается в сообщении ЦБ.

Однако, по оценке Банка России, в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий и замедления кредитования.