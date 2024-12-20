Бундестаг отменит сбор с других стран за хранение газа в ФРГ

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Бундестаг (парламент Германии) большинством голосов принял поправки к закону об энергетической безопасности ФРГ, которые влекут за собой отмену с 1 января 2025 года платы за хранение газа на внутреннем рынке на пограничных пунктах и виртуальных торговых хабах, тем самым освобождая иностранных потребителей от дорогостоящего ценового элемента.
На основании рекомендации комитета Бундестага по вопросам энергетики и защиты климата фракции Социал-демократической партии Германии, консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и «зеленых» проголосовали за законопроект. Свободная демократическая партия, «Альтернатива для Германии» и левые воздержались при голосовании.
Законопроект о внесении поправок стал необходим, поскольку Европейская комиссия в ходе процедуры экспертизы пришла к выводу, что метод расчета, установленный на основе закона об энергетической безопасности, несовместим с регламентом ЕС. Кроме того, сбор за хранение газа делает транзит газа через Германию настолько дорогим, что государствам Центральной и Восточной Европы становится сложнее диверсифицировать свои источники поставок газа. «Проверка показала, что сбор за хранение газа противоречит общим усилиям ЕС стать независимыми от российского природного газа», — говорится в сообщении Бундестага.
Законопроект предусматривает внесение поправок в закон, согласно которым с 1 января 2025 года сбор будет взиматься только с внутренних пунктов отбора газа. Пограничные пункты пропуска и виртуальные точки соединения, через которые ранее облагались сбором за хранение экспортируемые за рубеж объемы газа, в будущем больше не будут облагаться пошлинами.
Австрия, Чехия и Словакия опасались, что распад коалиционного правительства Германии в ноябре может привести к задержке принятия изменений в законодательство, на которых они настаивали ранее в 2024 году.
Ранее газета Die Zeit со ссылкой на статс-секретаря Министерства экономики Германии Свена Гигольда сообщала, что ФРГ собирается к 2025 году отменить сбор с других стран за использование своих газохранилищ, который был введен в 2022 году. По мнению Гигольда, такой шаг позволит упростить для партнеров по ЕС транзит сырья. Помимо этого, чиновник утверждал, что отмена налога снизит стоимость транзита газа через Германию и позволит соседним странам быть более независимыми от российского газа.