Бундестаг отменит сбор с других стран за хранение газа в ФРГ

Ранее газета Die Zeit со ссылкой на статс-секретаря Министерства экономики Германии Свена Гигольда сообщала, что ФРГ собирается к 2025 году отменить сбор с других стран за использование своих газохранилищ, который был введен в 2022 году. По мнению Гигольда, такой шаг позволит упростить для партнеров по ЕС транзит сырья. Помимо этого, чиновник утверждал, что отмена налога снизит стоимость транзита газа через Германию и позволит соседним странам быть более независимыми от российского газа.