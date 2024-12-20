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Bloomberg: страны Европы опасаются, что конфискация активов РФ повлияет на евро

Как заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, любой вариант конфискации активов должен быть «юридически обоснованным», чтобы затем выдержать потенциальное судебное расследование.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Ряд европейских стран обеспокоен тем, что в случае реализации конфискация замороженных активов Центрального банка (ЦБ) РФ может нарушить международное право и повлиять на евро как на резервную валюту. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, европейские страны, включая Германию, Бельгию и Люксембург, обеспокоены тем, что конфискация может нарушить суверенитет государства, а также повлиять на евро как резервную валюту и на финансовую стабильность еврозоны.

Как заявил в интервью агентству еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, любой вариант конфискации активов должен быть «юридически обоснованным», чтобы затем выдержать потенциальное судебное расследование. «Мы уже сделали важный шаг, когда обездвижили эти активы, и тогда возник вопрос о финансовой стабильности или последствиях для евро», — сказал он.

Ранее Bloomberg информировал, что Европейский союз оценивает юридические и финансовые последствия, к которым могла бы привести конфискация замороженных активов российского ЦБ для использования в пользу Украины. По данным агентства, дипломатическая служба ЕС и ряд стран-членов рассматривают разные варианты, включая необходимость судебных решений в качестве правовой основы для изъятия активов или возможность обойтись лишь расчетом ущерба.

В октябре лидеры Группы семи (G7) приняли совместное заявление, в котором объявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Украине кредита в размере $50 млрд. Подчеркивалось, что займы «будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России в рамках правовых систем стран G7 и международного права». При этом США обязались взять на себя выделение Украине $20 млрд, а остальные $30 млрд будут направлены общими усилиями G7 и ЕС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно ответит на воровство ее активов в Европе. Он подчеркнул, что Москва намерена организовать юридическое преследование причастных к этому. По мнению представителя Кремля, Европа пошла по худшему пути, решив использовать активы РФ для помощи Киеву.