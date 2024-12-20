Bloomberg: страны Европы опасаются, что конфискация активов РФ повлияет на евро

Как заявил в интервью агентству еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, любой вариант конфискации активов должен быть «юридически обоснованным», чтобы затем выдержать потенциальное судебное расследование. «Мы уже сделали важный шаг, когда обездвижили эти активы, и тогда возник вопрос о финансовой стабильности или последствиях для евро», — сказал он.