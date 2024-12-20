Bloomberg: страны Европы опасаются, что конфискация активов РФ повлияет на евро

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Ряд европейских стран обеспокоен тем, что в случае реализации конфискация замороженных активов Центрального банка (ЦБ) РФ может нарушить международное право и повлиять на евро как на резервную валюту. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По его данным, европейские страны, включая Германию, Бельгию и Люксембург, обеспокоены тем, что конфискация может нарушить суверенитет государства, а также повлиять на евро как резервную валюту и на финансовую стабильность еврозоны.
Как заявил в интервью агентству еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, любой вариант конфискации активов должен быть «юридически обоснованным», чтобы затем выдержать потенциальное судебное расследование. «Мы уже сделали важный шаг, когда обездвижили эти активы, и тогда возник вопрос о финансовой стабильности или последствиях для евро», — сказал он.
Ранее Bloomberg информировал, что Европейский союз оценивает юридические и финансовые последствия, к которым могла бы привести конфискация замороженных активов российского ЦБ для использования в пользу Украины. По данным агентства, дипломатическая служба ЕС и ряд стран-членов рассматривают разные варианты, включая необходимость судебных решений в качестве правовой основы для изъятия активов или возможность обойтись лишь расчетом ущерба.
В октябре лидеры Группы семи (G7) приняли совместное заявление, в котором объявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Украине кредита в размере $50 млрд. Подчеркивалось, что займы «будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России в рамках правовых систем стран G7 и международного права». При этом США обязались взять на себя выделение Украине $20 млрд, а остальные $30 млрд будут направлены общими усилиями G7 и ЕС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно ответит на воровство ее активов в Европе. Он подчеркнул, что Москва намерена организовать юридическое преследование причастных к этому. По мнению представителя Кремля, Европа пошла по худшему пути, решив использовать активы РФ для помощи Киеву.