Близость кризиса финансовой системы России оценили

Ранее об опасности экономического спада и обвала инвестиций предупредили эксперты российского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), по словам которых текущий высокий уровень ключевой ставки и обозначенные ЦБ перспективы ее дальнейшего повышения создали риски, связанные в том числе с тем, что на фоне повышения ставок производители и продавцы перекладывают в цены рост процентных и квазипроцентных издержек. В ЦМАКП указывали, что для предотвращения перехода российской экономики к снижению ВВП ключевая ставка к середине 2025 года должна опуститься примерно до 15−16 процентов.