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Банк России понизил официальный курс доллара

Регулятор опубликовал официальный курс валют на 21 декабря 2024 года.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Так, ЦБ понизил официальный курс доллара с 103,4207 рубля до 102,3438 рубля. Курс евро тоже опустили, до 106,5444.

Кроме того, регулятор понизил курс китайского юаня — до 13,9897 рубля.

Минфин США 12 июля ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает ЦБ РФ, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».