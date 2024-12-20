Банк России понизил официальный курс доллара

Так, ЦБ понизил официальный курс доллара с 103,4207 рубля до 102,3438 рубля. Курс евро тоже опустили, до 106,5444.
Кроме того, регулятор понизил курс китайского юаня — до 13,9897 рубля.
Минфин США 12 июля ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает ЦБ РФ, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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