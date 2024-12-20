Банк России оценил динамику роста цен в ноябре

Хотя значимый вклад в изменение цен вносят волатильные компоненты, устойчивое инфляционное давление усилилось, отмечает регулятор.
«Показатель базовой инфляции в октябре — ноябре увеличился в среднем до 10,9% после 7,6% в предыдущем квартале (с поправкой на сезонность и в пересчете на год)», — отмечается в сообщении.
Это отражает высокий внутренний спрос, наблюдавшийся в последние кварталы. Недельные данные в декабре указывают на сохранение повышенного инфляционного давления, что в том числе связано с произошедшим ослаблением рубля. По оценке на 16 декабря, годовая инфляция увеличилась до 9,5%.