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Банк России оценил динамику роста цен в ноябре

В октябре — ноябре текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 11,1% в пересчете на год после 11,3% в предыдущем квартале.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Хотя значимый вклад в изменение цен вносят волатильные компоненты, устойчивое инфляционное давление усилилось, отмечает регулятор.

«Показатель базовой инфляции в октябре — ноябре увеличился в среднем до 10,9% после 7,6% в предыдущем квартале (с поправкой на сезонность и в пересчете на год)», — отмечается в сообщении.

Это отражает высокий внутренний спрос, наблюдавшийся в последние кварталы. Недельные данные в декабре указывают на сохранение повышенного инфляционного давления, что в том числе связано с произошедшим ослаблением рубля. По оценке на 16 декабря, годовая инфляция увеличилась до 9,5%.