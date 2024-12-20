Axios: шатдаун в США все ближе

Законопроект, разработанный спикером палаты представителей Майком Джонсоном (республиканец от Луизианы) не смог набрать необходимого большинства в две трети голосов: против него выступили более трех десятков республиканцев и почти все демократы, говорится в статье.
Джонсон изначально договорился с лидерами демократов по законопроекту объемом почти в 1550 страниц о продлении государственного финансирования до 14 марта 2025 года. В нем содержался длинный список законодательных приоритетов, включая ликвидацию последствий стихийных бедствий, помощь американским фермерам и повышение заработной платы для членов конгресса.
Особенно резко раскритиковал его миллиардер Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности правительства (DOGE). Он назвал законопроекта «преступным». Вивек Рамасвами, сопредседатель DOGE, написал в соцсети X: «Если конгресс хочет серьезно отнестись к эффективности правительства, он должен проголосовать против».
Откровенность помощников Трампа в сочетании с молчанием избранного президента вызвала лихорадочные спекуляции среди республиканцев о его намерениях.
Как признался Райан Зинке, республиканец от штата Монтана и бывший министр внутренних дел Трампа, «большинство» голосов Республиканской партии сейчас зависит от позиции Трампа.
В итоге Трамп и избранный вице-президент Джей Ди Вэнс в среду опубликовали заявление, в котором призвали к принятию законопроекта «без уступок демократам».
Мы должны принять законопроект об упорядочении расходов, который не даст Чаку Шумеру и демократам всего, чего они хотят… Единственный способ сделать это — принять законопроект о временном финансировании без уступок для демократов и в сочетании с повышением потолка госдолга. Все остальное — это предательство по отношению к нашей стране.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на это так: «Избранный президент Трамп и избранный вице-президент Вэнс приказали республиканцам закрыть правительство, и они угрожают сделать именно это». Подобные действия грозят нестабильностью по всей стране, подчеркнула она.
Но в итоге демократы в четверг единогласно проголосовали против законопроекта и яростно обрушились на республиканцев за то, что они отступили от первоначальной версии «сделки».
Скорректированный законопроект разрушает множество важных вещей, которые были в первоначальном соглашении. Это оскорбительно и обидно, особенно потому, что они даже не проконсультировались с нашим руководством.
Против пересмотренного законопроекта также выступили некоторые консервативные «ястребы» по вопросу дефицита госдолга США, в частности его осудил Чип Рой, республиканец от Техаса, член палаты представителей.
Если работа федерального правительство в ночь с 20 на 21 декабря будет приостановлена, это станет первым шатдауном с 22 декабря 2018 года, во время первого президентского срока Трампа. Тогда приостановка работы правительства продлилась 35 дней и стала самой длительной в истории США.