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Axios: шатдаун в США все ближе

Палата представителей США не смогла принять законопроект о продлении финансирования федерального правительства. Это случилось в четверг вечером — всего за день до того, как правительство, возможно, будет вынуждено прекратить работу, пишет Axios.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Законопроект, разработанный спикером палаты представителей Майком Джонсоном (республиканец от Луизианы) не смог набрать необходимого большинства в две трети голосов: против него выступили более трех десятков республиканцев и почти все демократы, говорится в статье.

Джонсон изначально договорился с лидерами демократов по законопроекту объемом почти в 1550 страниц о продлении государственного финансирования до 14 марта 2025 года. В нем содержался длинный список законодательных приоритетов, включая ликвидацию последствий стихийных бедствий, помощь американским фермерам и повышение заработной платы для членов конгресса.

Однако против выступил правый фланг республиканцев.

Особенно резко раскритиковал его миллиардер Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности правительства (DOGE). Он назвал законопроекта «преступным». Вивек Рамасвами, сопредседатель DOGE, написал в соцсети X: «Если конгресс хочет серьезно отнестись к эффективности правительства, он должен проголосовать против».

Откровенность помощников Трампа в сочетании с молчанием избранного президента вызвала лихорадочные спекуляции среди республиканцев о его намерениях.

Многие законодатели от Республиканской партии ждали, что скажет Трамп, прежде чем занять позицию по законопроекту.

Как признался Райан Зинке, республиканец от штата Монтана и бывший министр внутренних дел Трампа, «большинство» голосов Республиканской партии сейчас зависит от позиции Трампа.

В итоге Трамп и избранный вице-президент Джей Ди Вэнс в среду опубликовали заявление, в котором призвали к принятию законопроекта «без уступок демократам».

Мы должны принять законопроект об упорядочении расходов, который не даст Чаку Шумеру и демократам всего, чего они хотят… Единственный способ сделать это — принять законопроект о временном финансировании без уступок для демократов и в сочетании с повышением потолка госдолга. Все остальное — это предательство по отношению к нашей стране.

совместное заявление Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на это так: «Избранный президент Трамп и избранный вице-президент Вэнс приказали республиканцам закрыть правительство, и они угрожают сделать именно это». Подобные действия грозят нестабильностью по всей стране, подчеркнула она.

После критика Трампа и Вэнса Джонсон поспешил доработать законопроект, урезав несколько положений и добавив двухлетнее продление потолка долга, на чем настаивал Трамп.

Но в итоге демократы в четверг единогласно проголосовали против законопроекта и яростно обрушились на республиканцев за то, что они отступили от первоначальной версии «сделки».

Скорректированный законопроект разрушает множество важных вещей, которые были в первоначальном соглашении. Это оскорбительно и обидно, особенно потому, что они даже не проконсультировались с нашим руководством.

Джейми Раскин
демократ от Мэриленда, член палаты представителей

Против пересмотренного законопроекта также выступили некоторые консервативные «ястребы» по вопросу дефицита госдолга США, в частности его осудил Чип Рой, республиканец от Техаса, член палаты представителей.

Если работа федерального правительство в ночь с 20 на 21 декабря будет приостановлена, это станет первым шатдауном с 22 декабря 2018 года, во время первого президентского срока Трампа. Тогда приостановка работы правительства продлилась 35 дней и стала самой длительной в истории США.