Axios: шатдаун в США все ближе

Мы должны принять законопроект об упорядочении расходов, который не даст Чаку Шумеру и демократам всего, чего они хотят… Единственный способ сделать это — принять законопроект о временном финансировании без уступок для демократов и в сочетании с повышением потолка госдолга. Все остальное — это предательство по отношению к нашей стране.