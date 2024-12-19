Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились до 77%

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Европейские страны замедлили темпы отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) на фоне теплой погоды, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). С начала отопительного сезона Европа отобрала из ПХГ более 21,5 млрд куб. м. Газ на бирже в Европе торгуется по цене около $440 за 1 тыс. куб. м. «Газпром» же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,4 млн куб. м на 19 декабря. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена«, — сообщил журналистам представитель “Газпрома”. Накануне объем прокачки также составил 42,4 млн куб. м.
Отбор газа из ПХГ стран ЕС 17 декабря, согласно данным GIE, составил 475 млн куб. м. В то же время закачка оказалась равна 28 млн куб. м. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 77,09% (на 3,06 п. п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 85,6 млрд куб. м газа.
Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года (на 10 дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ более 21,5 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 50-й день с момента достижения максимума их заполнения на 45% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 года, когда в них оставалось 58,34% запасов.
Текущая неделя в Европе оказывается теплее предыдущей семидневки. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в декабре составляет 20%. Средняя цена закупки газа в ноябре в Европе составила $491 за 1 тыс. куб. м, а в декабре — пока около $485.
Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в середине декабря являются рекордными для данного периода времени. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 49% от максимума.