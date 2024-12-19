Юрист предупредил о фейковых новогодних распродажах

Когда потенциальная жертва начинает интересоваться покупкой, мошенники предлагают получить ссылку на товарный каталог на электронную почту или в мессенджере. Если человек, соглашается, ему присылают файл с вредоносной программой. Иногда, чтобы притупить бдительность, людям действительно присылают какой-то каталог. Но это нужно только для того, чтобы выиграть время и успеть получить доступ к банковскому приложению.