Юрист предупредил о фейковых новогодних распродажах

«Как известно, в большинстве случаев мошенники используют два способа хищения денежных средств россиян. В первом случае посредством психологической обработки жертва сама переводит деньги на подставные счета. Во втором целью злоумышленников становится возможность удаленного доступа к смартфонам и, соответственно, банковским приложениям», — рассказал эксперт.
По утверждению Хаминского, в декабре гражданам стали чаще звонить, предлагая приобрести товары с большими скидками — от 50% и выше. Операторы ссылаются на необходимость освободить место на складах крупных торговых сетей. В качестве предложений фигурируют товары, которые пользуются повышенным спросом перед праздниками.
Когда потенциальная жертва начинает интересоваться покупкой, мошенники предлагают получить ссылку на товарный каталог на электронную почту или в мессенджере. Если человек, соглашается, ему присылают файл с вредоносной программой. Иногда, чтобы притупить бдительность, людям действительно присылают какой-то каталог. Но это нужно только для того, чтобы выиграть время и успеть получить доступ к банковскому приложению.
Хаминский советует быть осмотрительными и не терять бдительности. «В нынешних условиях практически не встречаются распродажи со скидками 25%. Поэтому предлагаемые 50−60−70% уже должны вызвать опасения. Но если хочется проверить реальность такого предложения, нужно зайти на сайт торговой сети и во всем убедиться самому. Но ни в коем случае не соглашаться на отправку и получение любых файлов от незнакомых абонентов», — подчеркнул эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».