Все лучшее к детям: в России хотят вернуть туристический кешбэк для семей

В 2020 году была запущена общая программа туристического кешбэка в 20% от суммы путевки, она действовала до 2022-го. Ей воспользовались 4,3 млн человек, из них более 2,2 млн — в 2022-м. В 2021-м власти ввели дополнительную адресную программу туристического кешбэка для семей с детьми, она действовала до 2022 года и предполагала возврат на карту «Мир» 50% от стоимости путевок, но не более 20 тыс. рублей. Всего на частичную компенсацию затрат на покупку туров по РФ государство выделило более 15 млрд рублей. Причины отказа от пролонгации обеих программ официально не назывались. Минфин не включил в проект федерального бюджета на 2023−2025 годы предложения Ростуризма по расходам в размере 5 млрд рублей ежегодно на туристический кешбэк. Хотя официально программы не закрывались и говорилось об их возобновлении в следующие годы. Эксперты озвучивали мнение о том, что прекращение финансирования стало следствием дефицита средств.