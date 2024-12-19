В Якутии отчисления от золотодобычи впервые составили 20% налоговых доходов

Глава региона ожидает, что по итогам года Якутия выйдет на второе место по объемам добычи угля. «В результате реализации в Южной Якутии ключевых для страны проектов добычи угля по итогам года достигнем цифры 49 млн тонн. И республика впервые займет второе место в стране, уступая лишь Кузбассу. На Эльгинском угольном месторождении введены в эксплуатацию семь обогатительных фабрик общей мощностью в 38,5 млн тонн. В ноябре этого года завершилось строительство Тихоокеанской железной дороги, открывшей из Якутии прямой выход к Охотскому морю», — подчеркнул Николаев.