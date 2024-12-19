В Якутии отчисления от золотодобычи впервые составили 20% налоговых доходов

«В год столетия золотодобывающей промышленности Якутии мы вышли на второе место в стране по добыче золота, добыв рекордные 54 тонны золота. В этом году золотодобытчики уплатили на 64% больше налогов, а доля их отчислений впервые составила 20% всех налоговых доходов бюджета республики», — сказал Николаев.
В старейшей отрасли промышленности региона заняты более 12,5 тысячи человек. «Идет освоение Нежданинского месторождения в Томпонском районе. В 2025 году будет запущена обогатительная фабрика на месторождении Хвойное в Алданском районе, а также проекты “Токкинский” и “Роман” в Олекминском районе», — сказал Николаев.
Глава региона напомнил, что валовой региональный продукт продолжает расти и по оценке на 2024 год увеличится на 3,2% в сопоставимых ценах к прошлому году. «Рост промышленности превышает среднероссийский почти в два раза и за 11 месяцев с начала года достиг 8,5%», — отметил он.
Глава региона ожидает, что по итогам года Якутия выйдет на второе место по объемам добычи угля. «В результате реализации в Южной Якутии ключевых для страны проектов добычи угля по итогам года достигнем цифры 49 млн тонн. И республика впервые займет второе место в стране, уступая лишь Кузбассу. На Эльгинском угольном месторождении введены в эксплуатацию семь обогатительных фабрик общей мощностью в 38,5 млн тонн. В ноябре этого года завершилось строительство Тихоокеанской железной дороги, открывшей из Якутии прямой выход к Охотскому морю», — подчеркнул Николаев.