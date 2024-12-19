В Госдуме жестко ответили на идею увеличить в России лимит переработок

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития подготовило проект изменений в Трудовой кодекс для увеличения гибкости рынка труда на фоне нехватки персонала. Сообщалось, что одни из ключевых изменений коснутся регулирования переработок. В частности, предлагается установить лимит сверхурочной работы на уровне четырех часов в день и поднять указанную планку до 240 часов в год (против 120 по действующему законодательству). Исключением станут работники государственных и муниципальных учреждений, которые работают по внутреннему совместительству более чем на одну четвертую месячной нормы.
«Вероятно, те, кто предлагает такие изменения, не очень хорошо изучали историю, тем более историю России. У нас неоднократно были революции, связанные с недовольством рабочего класса. Допускаю, что это было связано с определенной необходимостью, демографической ямой, потребностью в рабочих руках, это все можно понять, при этом нужно искать выход из этой ситуации», — считает Бессараб.
Паралментарий подчеркнула, что введение подобной нормы чревато рядом опасных последствий.
«Мы столкнемся с огромной потерей человеческих ресурсов, сегодня у нас очень большое количество не связанных с профессиональными заболеваниями смертей: человек умирает на рабочем месте. Это ненормально, нужно улучшать качество диспансеризации, улучшать санаторно-курортные условия», — заметила депутат.
До этого юристы напомнили, что россияне вправе отказаться от предлагаемой работодателем сверхурочной занятости. Согласно результатам недавнего опроса, проведенного сервисом SuperJob среди 3000 полностью занятых граждан РФ, 58 процентов из них пожаловались на переработки.