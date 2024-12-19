В Госдуме жестко ответили на идею увеличить в России лимит переработок

«Вероятно, те, кто предлагает такие изменения, не очень хорошо изучали историю, тем более историю России. У нас неоднократно были революции, связанные с недовольством рабочего класса. Допускаю, что это было связано с определенной необходимостью, демографической ямой, потребностью в рабочих руках, это все можно понять, при этом нужно искать выход из этой ситуации», — считает Бессараб.